Leden si podává ruku s únorem… a teploty překročily patnáct stupňů

Nejvyšší teplotu meteorologové naměřili v Kopistech na Mostecku, kde bylo 15,5 stupně Celsia. O tři desetiny stupně nižší teplotu zaznamenali v Doksanech na Litoměřicku a 15,1 stupně bylo v Žatci. Rovných 15 stupňů dnes měli v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi.

Teplotní rekordy pro 31. leden padly na 74 ze 155 stanic měřících alespoň třicet let a na třech stanicích měřících 100 a více let. Nový zaznamenali i v pražském Klementinum, kde bylo 14,5 stupně, přičemž předchozí maximum z roku 2002 bylo o jeden stupeň nižší.

Teplo se čeká i v sobotu

Za vysokými pátečními hodnotami stojí teplý vzduch, který nad české území začal proudit v noci ze čtvrtka, a vysoké teploty způsobil už ráno. Denní maxima pak odpovídaly spíš začátku dubna než vrcholící zimě.

Podobný ráz počasí očekávají meteorologové i v sobotu, a znovu by mohly padat rekordy. V noci může být až deset stupňů a maxima přes den by se mohla pohybovat mezi deseti a čtrnácti stupni, přičemž i na horách má být kolem sedmi. Sobotní obloha se čeká oblačná nebo zatažená a s deštěm a bez přílišné změny by mělo být nebe i v neděli.

Pro poslední den tohoto týdne ale meteorologové předvídají i dílčí ochlazení s teplotami mezi sedmi a jedenácti stupni a k nižším teplotám má počasí vracet taky v prvních dnech nového pracovního týdne; ve středu tak denní maxima vystoupají nanejvýš k pěti stupňům.