Dotace na vodu pro obce končí. Peníze půjdou na vodovody i zachycení dešťovky

Kvalita vody v Kojátkách u Vyškova je kolísavá. Mění se v závislosti na poloze domů, ročním období nebo množství srážek. Někde voda je, jinde ne, někde ve velmi špatné kvalitě a v poslední době jí ubývá. Problém je také její složení. Laboratorní testy odhalily nadměrné množství železa i manganu.

Voda tak místním, pokud nemají prázdné studny, ničí umyvadla, prádlo a spotřebiče. V boji se suchem a s nekvalitní vodou má pomoct nový vodovod. Obce měly možnost žádat o dotace do konce ledna. Starostka Lenka Dolejší (Doma v Kojátkách) už potřebné dokumenty odeslala, bez ministerské pomoci by 25 milionů dohromady nedala.

„Nechali jsme to zadat firmě. Bylo to docela náročné v shromažďování podkladů, dokladů, protokolů,“ popsala Dolejší. Stavět by se mělo začít v září, hotovo by mělo být za dva roky.

O vyhlašování další výzvy bude Státní fond životního prostředí teprve rozhodovat podle výsledků té stávající, která v pátek skončila. Fond aktuálně eviduje v celé České republice 150 přijatých žádostí o dotace v celkové výši 4,3 miliardy korun. Celkem byly k dispozici 2,5 miliardy, poptávka tak převýšila nabídku.