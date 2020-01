Slovenské kamiony znovu blokují hraniční přechody. Dopravci plánují protestovat i ve středu

Web Dopravniinfo.cz uvedl, že blokáda se netýká osobních vozů, autobusů ani dodávek. Stávkující podle webu pustí dál i nákladní vozy jedoucí v systému ADR, tedy přepravující nebezpečné věci, také například nákladní vozy se zvířaty.

Slovenská policie dopoledne informovala, že kvůli blokádě se u hraničního přechodu s Českem Drietoma – Starý Hrozenkov vytvořila v obou směrech kolona kamionů. Protesty ohlásili dopravci také na dálničním hraničním přechodu s Českou republikou Brodské–Břeclav, dále na přechodech Makov–Bílá–Bumbálka, Lysá pod Makytou – Strelná a Svrčinovec – Mosty u Jablunkova.

🛑 Kamiony neprojedou. Slovenští autodopravci znovu blokují nákladní dopravu na všech přechodech s Českem. Protest obnovili poté, co tamní vláda nevyhověla požadavku na snížení silniční daně a zvýšení slevy z mýtného. Na D2 u Břeclavi žádné komplikace nevznikly. pic.twitter.com/BgIyjzG1Yq — Události Brno (@UdalostiBrno) January 28, 2020

Kromě toho dopravci předem oznámili blokády i některých hraničních přechodů s Maďarskem, Polskem a Ukrajinou, stejně jako blokády vozovek v Žilině a Ružomberoku na severu země, kterými procházejí důležité silniční tahy.

„Blokace jsou až na slovenské straně, nicméně slovenská policie nás požádala, abychom od obou hraničních přechodů nákladní dopravu odkláněli, popřípadě už ji nepouštěli na Slovensko. Žádost přišla zhruba v 11:30,“ řekl policejní mluvčí Petr Jaroš. Pro osobní vozidla zůstávají podle něj oba hraniční přechody průjezdné bez větších problémů, kolony se u nich netvoří.

Protestující: Blokádu může ukončit jen vláda

„Budeme protestovat do vyřešení našich požadavků. Klíč k ukončení protestů a odblokování přechodů má v rukou vláda, nikoliv my. My chceme jen důstojné podmínky pro naši práci doma, na Slovensku,“ uvedli představitelé UNAS. Zopakovali, že osobní doprava během protestu nebude omezována.

K opětovným protestům, které byly přerušeny 13. ledna, přistoupila UNAS poté, co ministerstva financí a dopravy nepřijala její návrhy na výrazné snížení silniční daně a na zvýšení slevy z mýtného v závislosti na ujeté vzdálenosti. Podle UNAS například silniční daň na nákladní auta, kterou platí podnikatelé, je na Slovensku druhou nejvyšší v EU.