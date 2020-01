Antimonopolní úřad zamítl stížnosti firmy Kapsch, výběr mýta může dál kontrolovat CGI

Společnost Kapsch byla neúspěšným účastníkem v tendru. Vítězná CGI kontrolovala výběr mýta v předchozím mikrovlnném systému a v současnosti roli supervizora výběru mýta vykonává na základě dodatku smlouvy s ŘSD. Vyhrála s nabídkou 210 milionů korun na dobu deseti let, Kapsch požadoval o 85 milionů více.

Nezávislý auditor vykonává expertní kontrolu dat o provozu vozidel v mýtném systému. Podle výsledků měření pak následně stanovuje účinnost mýtného systému, v jehož rámci se vybere zhruba miliarda korun měsíčně.

Odvolaný ministr dopravy Vladimír Kremlík se v minulých měsících snažil jako auditora dosadit bez výběrového řízení státní firmu Cendis. Měla se stát supervizorem v případě, že by byla soutěž zrušena, do doby, než by stát vybral auditora v nové soutěži.

Od 1. ledna funguje výběr mýta prostřednictvím satelitní technologie. Provozuje jej konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera a slovenské SkyToll, které zvítězilo s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz. Tendr vyhrálo loni. Systém nahradil dosavadní mikrovlnnou technologii firmy Kapsch.