Kvůli tendru na systém dálničních známek vláda zpřísní schvalování IT zakázek

Vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla upřesnil, že pravidla se budou týkat i tendrů příspěvkových organizací. „Veškeré IT zakázky budou podléhat schvalování hlavního architekta,“ konstatoval. Specialisté státu na informační technologie tak budou mít podle něj přehled, budou moct zakázky propojovat a využívat různé synergie, věří zmocněnec.

Informaci bude podle Dzurilly povinně posílat státní správa, ministerstva, příspěvkové organizace a státní podniky. Hranice šest milionů korun prý byla zvolena proto, aby útvar hlavního architekta nemusel posuzovat „každý nákup tiskáren“. Platila doposud pro hlášení pouze některých institucí. Úřad hlavního architekta kvůli návalu nové práce zaměstná deset lidí.

„Proto jsme navyšovali v rámci ministerstva vnitra i rozpočet. Přijme se dalších deset lidí postupně, abychom to zvládli,“ uvedl. V současnosti podle něj nelze odhadnout, kolik takových zakázek bude. „To uvidíme. Dnes nemáme představu. To jste viděli u SFDI (Státního fondu dopravní infrastruktury). My jsme nevěděli, že nějaká taková zakázka se tam děje,“ vysvětluje.