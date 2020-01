Centra provázení pomáhají těžce nemocným dětem i jejich rodičům. V Česku už jich je pět

Centra provázení v Česku fungují od roku 2015, kdy vzniklo první pracoviště ve Fakultní nemocnici v Praze. Od té doby postupně přibyla také v Brně, Hradci Králové a letos v lednu v Ostravě. Od začátku roku navíc tuto péči hradí VZP a jedná se také o podpoře dalších pojišťoven.

„Prvním úkolem je být s nimi, poznat je. A pomoci jim poznat i diagnózu a najít možnosti, jak může být život k žití i dál,“ vysvětluje první kroky práce s rodiči těžce nemocných dětí metodička Centra provázení Petra Tomalová.

Co bude následovat, ještě Ludmila Beťáková přesně neví, ráda by se ale vrátila do práce – za katedru na základní škole. Doufá, že jednou by tam mohla začít chodit i její nemocná dcera.