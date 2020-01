Železnice bez parních lokomotiv? Nový zabezpečovací systém nás zlikviduje, bojí se jejich majitelé

„Nový zabezpečovací systém na českých kolejích by pro nás prakticky znamenal likvidaci. Jakékoli historické železniční vozidlo bez nového systému nebude mít šanci na trať vyjet,“ řekl Robert Kučera, předseda železničního spolku IMC Plzeň, který se stará o několik parních lokomotiv.

Náklady i desítky milionů korun

Že by nové zabezpečení mohlo historické vlaky zlikvidovat, se obává i Radek Bednář ze spolku provozovatelů historické techniky. Spolek s téměř dvacetiletou historií provozuje dvě parní lokomotivy s unikátním ventilovým rozvodem páry. I těm hrozí, že už by nemusely opustit brány depa.

„Mělo by to pro nás zásadní dopady. A je dost pravděpodobné, že i existenční,“ uvedl Bednář. Připustil, že náklady na instalaci vlakové části ETCS do parní lokomotivy jsou těžko vyčíslitelné, protože se o to zatím nikdo nepokusil. Přesto si je jist, že by to bylo velmi drahé. „S instalací do parní lokomotivy nejsou zkušenosti, ale řádově se bavíme o vyšších jednotkách milionů korun,“ podotkl.