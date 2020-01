Senát navrhne vyhlášení státního smutku za zesnulého Kuberu

Senát podle Růžičky nemůže vyhlásit státní smutek, ale připravil k tomu návrh. „Podporujeme, aby byl vyhlášen státní smutek, a doufáme, že nám vláda vyhoví,“ dodal předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil.

Růžička uvedl, že senátoři nebudou nyní hledat náhradu za Jaroslava Kuberu, který vedl horní komoru. „Dali jsme přednost tomu, co si přeje rodina. Ta si přeje, aby rozloučení bylo v co nejužším rodinném kruhu a my to budeme respektovat. Z toho důvodu jsme se dohodli, že politická jednání o vedení Senátu zatím nebudeme vůbec zahajovat,“ uvedl Růžička.

Vystrčil navrhl, aby ve Valdštejnském paláci na počet zesnulého Kubery vznikla lavička s popelníkem. „Zaslouží si to, zasmál by se tomu,“ řekl.