Poslední smlouva na modernizaci D1 je na světě. Problematická oprava u Humpolce by měla skončit letos

Modernizace dálničního úseku Humpolec – Větrný Jeníkov by měla skončit letos a Ředitelství silnic a dálnic nyní již má i smlouvu, která by to měla zaručit. Přesně před rokem přitom nebylo jisté vůbec nic – silničáři nejprve v prosinci 2018 vypověděli původní smlouvu italsko-kazašsko-českému konsorciu TSG, poté začali hledat nového zhotovitele a hovořilo se i o ohrožení termínu dokončení.

ŘSD hledalo až dvě firmy, které by opravu dálnice dovedly do konce, nakonec ale přidělilo obě zakázky společnosti Skanska. První přiklepli silničáři ve zkráceném řízení, šlo o dokončení prací, které mělo podle původního harmonogramu provést konsorcium již v roce 2018, ale nestalo se tak. Mezitím probíhalo výběrové řízení na zbylé práce, do kterého se přihlásily i společnosti Metrostav, Eurovia CS a Firesta-Fišer, nabídly ovšem vyšší cenu.

V součtu zaplatí silničáři Skansce zhruba dvě miliardy – první zakázka byla za 640 milionů korun, druhá za 1,4 miliardy. Původně přitom mělo konsorcium TSG dostat 1,75 miliardy korun.