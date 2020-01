Snazší vyvlastňování a žádné odvolání. Kremlík chce zrychlit stavbu dálnic

Jednostupňové stavební řízení chce u dopravních staveb zavést ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). To by znamenalo, že proti rozhodnutí úřadů by se nešlo odvolat a případné námitky by řešil soud. Opatření by podle ministra mělo zrychlit přípravu staveb minimálně o rok. Příprava dálnic v současnosti trvá až 13 let.