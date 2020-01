Zálohování plastových lahví se výrobcům nevyplatí. A nový zákon ho neřeší

Nově v zálohovaných PET lahvích českého původu nabízí minerální vody jen obchod dovážející lidem potraviny domů Košík.cz. Jde zatím pouze o roční projekt. „Pro nás to systémově neznamená žádnou zásadní změnu. Už dneska vyzvedáváme u zákazníků vratné obaly skleněné, třeba od piva, takže je to jen rozšíření portfolia,“ říká generální ředitel firmy Tomáš Jeřábek.

V Česku zatím testují výkup plastových lahví jen ojedinělé projekty. Ani výrobci nápojů se na něj nechystají. Větší důraz by raději kladli na důkladnější recyklaci komunálních odpadů. Nová legislativa jim přitom nijak nebrání, aby si systém zálohování vytvořili sami.

Podle výrobce vod Mattoni se ale takový systém zatím dlouhodobě nemůže vyplatit. „My i za ty lahve, které budou součástí tohoto systému, platíme poplatky autorizované obalové společnosti, protože nám legislativa jinou možnost nedává. Takže pokud bychom tohle chtěli rozšířit na celé portfolio, tak to nedává ekonomický smysl,“ konstatuje mluvčí Mattoni 1873 Andrea Brožová.

Taková lahev putuje k zákazníkovi s vratnou přirážkou tři koruny. Pití v plastových obalech zákazníci nakupují pravidelně, jen u zmíněného prodejce na každou objednávku připadá v průměru 3,5 plastové lahve. Ve firmách a domácnostech jich tak ročně končily miliony. Aby se zálohovaná lahev mohla vrátit přímo dovozci zboží do ruky, nesmí být sešlápnutá a musí mít víčko. Z takto vrácených lahví pak vzniknou nové.

Zákon má zvýšit recyklaci a opětovné využití komunálního odpadu až na 65 procent v roce 2035. Klíčovým opatřením má být postupný růst poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky ze současných 500 korun až na 1850 korun za tunu v roce 2030.

Schválená norma zavádí také motivační nástroje pro obce, které budou plnit průběžné požadavky na míru třídění komunálních odpadů. Pokud budou schopny vytřídit postupně od 35 procent (rok 2019) do 75 procent (rok 2027) svého komunálního odpadu, budou za zbytek odpadu, který by případně ukládaly na skládku, platit nižší částky: do roku 2025 až 500 korun, později až 800 korun v roce 2029.