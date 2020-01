Zálohování PET lahví rozjíždí s výrobcem Mattoni prodejce Košík.cz. Zatím jde o pilotní projekt

Mattoni se snaží v Česku zavést systém zálohovaných plastů, přestože podle nové odpadové legislativy, kterou loni schválila vláda, se s tím v Česku zatím plošně nepočítá. Společnost teď ale vytvořila edici lahví z 80procentního recyklovaného PET, kterou bude nabízet právě u internetového prodejce potravin Košík.cz. Firma také sjednotila pro snazší recyklaci barvy lahví na světle zelenou.

Pro vrácení tříkorunové zálohy, za kterou načte firma zákazníkovi kredity, je třeba obal nemačkat, nechat na něm původní etiketu a víčko a dát ji kurýrovi.

Mluvčí Mattoni Andrea Brožová nechtěla financování pilotního projektu komentovat s tím, že obě firmy z něj mají benefity. „Nějaké náklady jsou s tím spojené, ale není to tak strašné,“ uvedl generální ředitel firmy Košík.cz Tomáš Jeřábek. Podle něj by stejně kurýr na danou adresu musel přijet. Kdyby šlo o plošný systém, bylo by to však podle něj náročnější. Firma by chtěla, aby se v rámci projektu vrátilo 90 procent zálohovaných lahví.