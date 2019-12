Média by se neměla příliš pídit po motivech masové vraždy, varoval Drbohlav. Může to inspirovat

V úterý ráno střílel muž ozbrojený pistolí ráže 9 milimetrů v čekárně traumatologické ambulance na poliklinice Fakultní nemocnice Ostrava. Z místa činu utekl před příjezdem policie, ta jej později vypátrala, útočník se střelil do hlavy a zranění, které si tak způsobil, později podlehl.

Co ho k činu vedlo, není zatím zřejmé. Podle behaviorálního patologa a autora knih o psychologii masových či sériových vrahů Andreje Drbohlava ovšem může být svým způsobem i nebezpečné se po motivech pídit. „S motivem je na počátku potřeba nakládat velmi opatrně, a to z toho důvodu, že podobné činy mohou být návodné, pokud by se někdo v motivech zrcadlil,“ varoval.