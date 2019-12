Dopravní policie bude řidičům víc na očích, slibuje její nový šéf. Pomáhá to, říká psycholog

„Chtěl bych vyvážený systém skrytého a viditelného dohledu. Je to činnost ve vztahu k budování bezpečného dopravního prostoru,“ řekl Jiří Zlý v 90‘ ČT24. Připustil, že hlídkování na dálnicích v neoznačených autech má svůj význam v boji s „piráty silnic“, ale s tím, že o policistech řidiči nevědí, jako by se vytrácela preventivní funkce jejich práce.

Dopravní policie má nového ředitele. Jiří Zlý ji sice vede již od září, jistotu, že na postu zůstane, má však až od počátku prosince, kdy byl jmenován po úspěšném výběrovém řízení. Zlý mezi své priority – jež do značné míry převzal po bývalém řediteli „dopraváků“ Tomáši Lerchovi – nově zařadil snahu policii na silnicích zviditelnit.

Zlepšení situace na silnicích si policisté, psychologové i politici slibují od změny bodového systému a pokut. O tom se ostatně zmínil i ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) po úterním zasedání rady vlády pro bezpečnost silniční dopravy – k posouzení ministrům, a poté zákonodárcům by se měla příslušná novela dostat v příštím roce.

Právě rozpoznávání řidičů, kteří se nevěnují řízení, by podle poslance Jana Birkeho (ČSSD) mělo být jedním z nejdůležitějších úkolů pro dopravní policii. „Lidé smskují, starají se o navigaci a nevěnují se volantu. Je to věc, která byla v roce 2018 o 20 procent navýšena,“ poukázal.

„Ten řidič prakticky neměl reakci, jakoukoli snahu vozidlo ovládat, brzdit. Je otázkou, co před nehodou v kabině vozidla dělal,“ poukázal.

Příkladem může být docela čerstvá nehoda, která se stala v úterý na dálnici D6. Do auta hasičů, kteří zasahovali u jiné nehody, narazila rozjetá dodávka. Záznam incidentu se záhy dostal na veřejnost. Podle Zlého jde o zjevný příklad nevěnování se řízení.

Zlý ale odmítl, že by méně označených aut na silnicích vypovídalo o selhání policejního sboru. Zdůraznil, že hlavním faktorem, který ovlivňuje bezpečnost provozu, není policie, nýbrž sami řidiči.

To potvrdil i dopravní psycholog Michal Walter. „Byl bych rád, kdyby byla policie více vidět. Když označené auto někde stojí, tak řidiči podvědomě dají nohu z plynu a začnou lépe monitorovat provoz kolem sebe,“ poukázal.

Například za držení mobilu v ruce by se měla pokuta zvýšit z nynějších 1500 až 2500 korun na čtyři až 10 tisíc a bodový postih vzrůst ze stávajících dvou na čtyři.

Výrazné zpřísnění trestu za některé přestupky uvítal i dopravní psycholog Michal Walter. „Je třeba od začátku nastavit systém tak, aby si řidiči uvědomili, že existují nějaká pravidla a aby je respektovali,“ poznamenal.

Ministerstvo zároveň počítá s rehabilitačním programem pro recidivisty – tedy řidiče, kteří opakovaně páchají vážné přestupky. Podle Waltera ale má stát v tomto ohledu už zpoždění. Upozornil, že k rehabilitačním programům již vznikla metodika a jsou i vyškolení lektoři.

„Působí to na změnu chování, způsobu přemýšlení řidiče, na jeho návyky. Výsledky v zahraničí i tady – pilotně se to dělalo – jsou velmi dobré. Ti lidé si mají šanci sednout, zapřemýšlet o tom, jak by měli řídit, rozeberou se s nimi předchozí přestupky,“ poznamenal.

Policisté jako preventisté. A kritici stavu silnic

V souvislosti s příchodem nového ředitele dopravní policie se ale vrací také debata o jejím postavení nejenom jako represivního orgánu, nýbrž i instituce dopravní prevence.

„Pana ředitele čeká velký úkol. To je změnit vnímání policie ze složky represe ve složku, která pomáhá s prevencí. V tomto směru by změny měly jít nejenom za policií, ale ruku v ruce i v legislativě,“ míní poslanec Ondřej Polanský (Piráti).