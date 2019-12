Vláda bude bojovat za to, aby Česko kvůli auditu peníze vracet nemuselo, uvedl Faltýnek

„Já mám zkušenost tu, že s čím otevřenějšími kartami se hraje, tím je to lepší,“ poznamenal Šmarda. „Je to jediná šance, jak se můžeme dobrat nějakého konce, který pro lidi v České republice bude znamenat, že budou mít důvěru v to, že se tady nehraje nějaká nefér hra,“ řekl mimo jiné.

Sociální demokraté pak budou trvat na tom, aby byly závěry auditu Evropské komise zveřejněny, uvedl v Událostech, komentářích místopředseda ČSSD Michal Šmarda. „Já si myslím, že zveřejnění toho auditu – jakmile to bude možné – je naprosto nezbytnou věcí,“ zdůraznil s tím, že je klidně pro to, aby se vytvořila vyšetřovací parlamentní komise.

Farský: Je průšvih, že neřešíme nic jiného než problémy premiéra

Podle prvního místopředsedy hnutí STAN Jana Farského je šílené, jak audit plní veřejný prostor. „Už druhý den neřešíme nic jiného než problémy premiéra Babiše, to je prostě průšvih,“ dodal s tím, že se tak ztrácí obrovské množství energie. „Tady je půl milionu lidí v dluhové pasti, problémy se suchem, Česká republika čelí tomu, že se rozpadá,“ řekl.

Základ premiérova problému je přitom podle Farského absurdní. „Miliardář si historicky prostřednictvím styků z politiky a svým angažmá vylobboval, že mu budou chodit stamilionové dotace. Teď mu přijde divné, když někdo říká, že miliardář, který se zároveň z lobbisty stal politikem, by ty stamilionové dotace neměl dostávat,“ poznamenal Farský.

„Je absurdní, když si nastavuje pravidla, pak sám sebe kontroluje a ještě používá stát k tomu, aby ho bránil. Vždyť tady nejde o to, že by problémy měla Česká republika, ty problémy má Andrej Babiš a on do těch problémů stahuje celou Českou republiku,“ dodal Farský.