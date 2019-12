Nebráníme Agrofert, ale české firmy, tvrdí Havlíček. Snad nejsme banánová republika, doufá Bartoš

Zpráva Komise je podle Havlíčka důvěrná, proto ji nelze zveřejnit. „To znamená, že by se z ní nemělo nic uvolňovat dál,“ zdůraznil. S tím ale šéf opozičních Pirátů Bartoš nesouhlasí: „Je veřejným zájmem umožnění kontroly, jakým způsobem jsou ty věci vypořádávány. “

Ministr Havlíček připomněl, že samotné doručení zprávy do Česka neznamená, že je věc ukončena. „Zcela zjevně není uzavřeno vůbec nic. Nejedná se o závěr Evropské komise, nýbrž auditorů. A ti jasně říkají, že se má Česká republika nyní vyjádřit kladně či záporně k závěrům a k tomu, jestli bude implementovat doporučení auditorů. Ať už to dopadne jakkoliv, tak Česká republika bude s něčím souhlasit, něco rozporovat, bude další diskuse“ myslí si Havlíček.

Premiér Babiš podle něj není ve střetu zájmů, protože postupoval podle českého práva. „Evropská komise samozřejmě může říct něco k tomu, jestli se bude čerpat nebo nebude čerpat. A jestliže je tam spor, tak my bychom měli postupovat stejně, ať by šlo o firmy premiéra, nebo kohokoliv jiného. Musíme především hájit české zájmy. Mám někdy pocit, že v tom návalu emocí a zlosti možná hájíme spíš zájmy Evropy a těch, kteří jdou proti nám. My hájíme zájmy českých firem, ne Agrofertu,“ zdůraznil ministr.