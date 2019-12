Dotace pro Vodičkův svaz znovu budí vášně. Pravice ji chce zrušit, komunisté by pak ale nepodpořili rozpočet

ODS, Piráti, lidovci, TOP 09 a Starostové nekritizují jen vedení spolku. Tvrdí, že svaz bojovníků za svobodu spolupracuje s pochybnými organizacemi a útočí na Severoatlantickou alianci. Vládní hnutí ANO ani sociální demokraté ale zatím odejmutí dotace nepodporují. Šéf ČSSD Jan Hamáček je ovšem ochotný o jejím seškrtání jednat. Úspora by se ale nesměla týkat péče o veterány, se kterou svaz také vypomáhá.

„Pokud by čistě hypoteticky toto prošlo, tak si myslím, budeme svolávat poradu poslaneckého klubu a budeme se radit, jak vlastně přistoupíme celkově ke státnímu rozpočtu,“ varuje šéfka rozpočtového výboru ve sněmovně Miloslava Vostrá (KSČM).

„Ten jejich pohled na dějiny a jejich využívání je velmi podobný Ruské federace,“ přidává se s kritikou místopředseda výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS). Podle šéfa lidovců Marka Výborného pak svaz spolupracuje s organizacemi, které ministerstvo vnitra označilo za bezpečnostní riziko. Předseda Svazu Jaroslav Vodička nechtěl výhrady opozice ani možné seškrtání dotace komentovat. „Je to věc poslanců. Nechci se k tomu vůbec vyjadřovat.“

Odejmutí či snížení dotace je ale problém pro komunisty, a bez jejich hlasů vláda rozpočet neprosadí. „Takový krok by byl urážkou všech těch, kteří se zasloužili v boji proti fašismu,“ uvedl předseda strany Vojtěch Filip. Podobně jako loni je pro komunisty uhájení dotace zásadní.

„Jsou to prostě kamarádi komunistů a za to dostávají peníze a s tím my prostě nesouhlasíme,“ přidává se s kritikou svazu místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčik.

Premiér Andrej Babiš v minulosti vedení Českého svazu bojovníků za svobodu několikrát kritizoval. Odejmutí více než šestimilionové dotace ale jeho hnutí nepodporuje. Nesouhlasí s tím ani ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). „Předpokládám, že se k tomu postavím úplně stejně jako v loňském roce, to znamená odmítavě.“ Poslanci rozhodnou o dotaci pro svaz příští týden ve středu, kdy budou schvalovat státní rozpočet.