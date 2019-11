Ředitel odboru pro válečné veterány Eduard Stehlík skončí ve funkci

Stehlík (54) řekl, že na konci roku na odboru pro válečné veterány, který vedl od roku 2014, končí. „Neprodlužují mi závazek. Toto místo se zcivilňuje, mohu se přihlásit do výběrového řízení, ale velice vážně zvažuji, že to nejspíše neudělám,“ řekl. Svůj postoj zdůvodnil přesvědčením, že v čele odboru by měl stát voják.

Civilista bude mít podle něj mnohem těžší pozici při jednání s partnery z jiných zemí, například Ruska, kde tyto posty zastávají vojáci, ale i s vojáky v Česku, protože je nedokáže přesvědčit, že „je jedním z nich“.