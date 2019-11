Babiš: Podmínky v nemocnicích jsou strašné, na změny potřebujeme přes 70 miliard

„Máme jedny z nejlepších doktorů na světě a musí chodit do strašných podmínek. To musíme změnit. Národní investiční plán obsahuje 73 miliard investic do zdravotnictví. Řešíme to hlavně u státních nemocnic, vybrali jsme sedm strategických investic,“ vysvětlil Babiš.

Dodal také, že v oblasti nemocniční péče je třeba mít strategii. „Vlastnickou strukturu jsme vybudovali nešťastně a měli bychom se ji snažit zjednodušit. Nemocnice má stát, kraje i města. Bylo by nejlepší, kdyby skončily v krajských rukou,“ je přesvědčen šéf ANO.

Mezi sedmi investicemi je podle ministerstva zdravotnictví výstavba pavilonu chirurgických oborů ve Fakultní nemocnici Plzeň, gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Brno, dostavba a rekonstrukce hlavní budovy FN Olomouc a modernizace objektu chirurgických oborů ve FN Hradci Králové.