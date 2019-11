Na D1 u Humpolce uctili památku Alexandera Dubčeka i za přítomnosti slovenského velvyslance

Podle Weisse byl Dubček nejen výraznou osobností, ale i nadějí na změnu v roce 1968 a v době revoluce z listopadu 1989. To, co je pro Čechy Václav Havel, je pro Slováky Alexander Dubček, řekl Weiss. S Dubčekem ho pojilo osobní přátelství. Byl podle něho aktivní i poté, co musel po roce 1968 opustit politický život. Velkého uznání dosáhl v zahraničí, především v Itálii.

Pomník u dálnice stojí od roku 1998. Má podobu žulové desky s reliéfem Dubčekovy hlavy. Autory památníku jsou Karol Graniec a Dubčekův velký přítel Theodor Baník. Na jeho vybudování přispěla i univerzita v Bologni, kde Dubček získal čestný doktorát.