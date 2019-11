Devět let za novoroční tragédii platí. Odvolací soud potvrdil uprchlému Rusovi původní verdikt

Pražský vrchní soud potvrdil verdikt městského soudu, podle kterého má jít ruský podnikatel Oleg Gubin na devět let do vězení, a navíc nesmí deset let řídit. Součástí trestu je i vyhoštění z Česka na neurčitou dobu. Muž se dopustil obecného ohrožení. Odvolání přitom přišla z obou stran.

Gubinův advokát Leonid Kušnarenko se domáhal zmírnění trestu na podmíněný za usmrcení z nedbalosti. Státní zástupkyně se naopak domnívala, že je původní trest příliš mírný, žádala až patnáctileté vězení. Od počátku ovšem připouštěla, že rozhodnutí odvolacího soudu bude spíše akademické. Gubin z Česka uprchl a žalobkyně neočekává, že by se někdy vrátil. Podle vrchního soudu ale byla obě odvolání bezdůvodná.

Řidič jezdil centrem Prahy stokilometovou rychlostí

Nehoda se stala v noci na 1. ledna 2018 na přechodu pro chodce ve Spálené ulici. Mercedes s Rusem za volantem vjel do skupiny chodců, kteří přecházeli. Šestadvacetiletá architektka z Kolumbie nestihla před vozem uskočit a na místě zemřela.