Boty, oblečení i celý zimní set. Pražská Naděje spouští novou sbírku pro lidi bez domova

Zakoupené oblečení a boty poputují do dvou denních center pražské neziskové organizace Naděje. „Část budou také rozdávat přímo naši terénní pracovníci. Ti zajistí distribuci přímo lidem, kteří přečkávají zimu venku, a to jak v ulicích Prahy nebo v různých provizorních přístřešcích, stanech a podobně. Darováním oblečení a bot dárci pomohou lidem bez domova žít bezpečnější a důstojnější život, a to jak z hlediska zajištění tepla, tak z hlediska hygieny,“ vysvětlila mluvčí pražské Naděje.

Přispívat na oblečení a boty pro lidi bez domova můžou dárci prostřednictvím portálu Darujme.cz, a to až do ledna roku 2020. „Sbírkou se zapojujeme do světového svátku dárcovství Giving Tuesday. Budeme rádi, když se široká veřejnost do sbírky prostřednictvím tohoto portálu zapojí i letos,“ uzavřela Sčotková.