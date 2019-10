O zdraví prezidenta se má v omezené míře informovat, shodli se tři lékaři působící v politice

Lékař a poslanec Vlastimil Válek (TOP 09) ve vysílání upozorňoval, že zrovna v případě prezidenta je problém komplikovaný. „Pochopitelně je třeba chránit informace o pacientovi a je určitý etický rámec, který musí každý lékař splňovat. Na druhou stranu: pokud ten člověk je v takovém zdravotní situaci, že to ohrožuje činnosti, které provádí a to ohrožení by mohlo vést k poškození dalších lidí, tak pak ta informace má být zřejmá,“ domnívá se Válek.

Hilšer se ale nekloní k tomu, aby byly zveřejňovány detailní lékařské zprávy: „Informace pro veřejnost by měly být tak podrobné, aby nevznikaly pochybnosti. Aby bylo jasné, co se s prezidentem děje a aby bylo jasné, že je schopen vykonávat svou funkci. Samozřejmě je to těžké nějakým způsobem nadefinovat, protože biologie je velice složitá věc. Tak jako pilot nemůže řídit letadlo, když nevidí, tak prezident může být dobrým prezidentem, i když má 12 dioptrií.“

Lékař a senátor zvolený za ANO Petr Koliba podotkl, že podobná situace není v Česku legislativně upravena: „To, že informoval veřejnost o kontrole v nemocnici a dal svolení ke zveřejnění dokumentace, je v pořádku. I když uvedl, že by to měla být kompletní zdravotní dokumentace, tak já si myslím, že ty závěry jsou pro veřejnost dostačující.“

Podle něj by teoreticky mohla nastat situace, kdy by prezident výkon své funkce nezvládal, což ale rozhodně není aktuální případ Miloše Zemana: „Pokud by nastaly takové okolnosti, které by ho omezily třeba ve schopnosti se podepsat nebo v duševních schopnostech – vlastně vykonávat tu funkci – tak si myslím, že by nastala situace, kdy by bylo třeba zakročit. Ale v současné době taková situace není, ani cukrovka ani neuropatie není onemocnění, které by mu překáželo ve výkonu jeho funkce,“ dodal Koliba.

Prezident Zeman za dva roky zhubl 20 kilogramů

Prezident tento týden avizoval, že nemocnice zveřejní jeho kompletní zdravotní dokumentaci. Nemocnice později upřesnila, že ke zdravotnímu stavu prezidenta vydá vyjádření. Na webu ve čtvrtek zveřejnila shrnutí k Zemanovu pobytu a zároveň podrobnou zprávu o ambulantním vyšetření, které prezident podstoupil 24. září.