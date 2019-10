V příštích dnech se ochladí, hrozí mrazíky a na horách bude i sněžit

Přestože první říjnové dny šplhaly teploty až ke dvaceti stupňům, počasí v dalších dnech připomene podzimní realitu s citelně nižšími teplotami.

Ochlazovat se bude už během čtvrtka, do večera už by měly teploty na severozápadě republiky spadnout až k nule. Pouze v jihovýchodní části by mohli ještě ve čtvrtek kolem šesté hodiny večer naměřit i 17 stupňů.