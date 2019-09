ŽIVĚ: Sněmovna má na programu omezení politických trafik či úpravu o evropském žalobci

Poslanci budou v pátek schvalovat pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních firem, což by mělo omezit takzvané politické trafiky. Ve finále je také úprava o evropském žalobci, do níž chtějí opoziční Piráti vložit změny ve jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců s cílem posílit nezávislost státního zastupitelství.