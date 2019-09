Není čas pro sólovou diplomacii. Česko musí při jednání o brexitu držet jednotu, shodují se politici

Britské ministerstvo pro brexit vydalo na počátku týdne u příležitosti jednání ministra Stevea Barclayho s českým ministrem vnitra Janem Hamáčkem a dalšími politiky sérii tweetů zaměřených na Českou republiku. Upozornilo jimi na rozsah česko-britského obchodu se vzkazem, že „dobrá brexitová dohoda je v zájmu všech“.

Čeští politici se ale nedomnívají, že by se mělo Česko do dění kolem brexitu míchat nad rámec svého angažmá v EU. Podle Jaroslava Bžocha ostatně ani není jak. „Nedokážu říct, co bychom mohli nabídnout. Britská strana málokdy přijde s tím, co by si představovala, a spíše hází celou dohodu pod stůl. V tom vidím největší problém. My se můžeme zapojit do dialogu, povzbudit britskou vládu, aby začala jednat, ale těžko můžeme vymyslet kompromisní návrh za ně,“ poukázal.

Podle Polčáka by to bylo i kontraproduktivní. „Držet jednotu je základní předpoklad – držet jednotu 27 v základních parametrech. Musíme chránit práva občanů EU, kteří žijí na britských ostrovech, a neměli bychom opouštět Iry,“ zdůraznil.