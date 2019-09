Za ČSSD, nebo z ČSSD? Ministr Toman není ani po půl roce členem strany

Miroslav Toman podal přihlášku do sociální demokracie na konci února. Chtěl tím mimo jiné vyjádřit podporu předsedovi Janu Hamáčkovi před březnovým sjezdem ČSSD. Na něm stávající vicepremiér a ministr vnitra obhajoval předsednické křeslo poté, co dovedl stranu do současného kabinetu Andreje Babiše.

Členem sociální demokracie ovšem Toman není ani po půl roce. „Pracuju na tom,“ říká lakonicky. Podle veřejných databází má trvalé bydliště v hlavním městě, podle svých slov ale o členství žádá jinde. „Podal jsem přihlášku do organizace mimo moje trvalé bydliště. Probíhají procedury, ale jsem s nimi v kontaktu,“ sděluje.

Stranické stanovy uvádějí, že pokud aspirant členství žádá o stranickou knížku mimo své bydliště, musí počkat na souhlas organizace z místa, kde bydlí – čili z Prahy. Pražská organizace přitom byla dlouhodobě kritická k účasti sociální demokracie ve vládě a do kabinetu neúspěšně nabízela svého reprezentanta Miroslava Pocheho, jehož angažmá v čele ministerstva zahraničí odmítl prezident Miloš Zeman.

Toman má současně pověst politika s úzkými vazbami na Hrad; v roce 2013 předčasných volbách do Poslanecké sněmovny kandidoval jako nestraník v čele kandidátky Strany práv občanů - Zemanovců (SPOZ) v Ústeckém kraji a už v Hradem iniciované vládě Jiřího Rusnoka držel post ministra zemědělství.

Hamáček vyzývá k rychlejšímu postupu

Souvislost mezi průtahy a svým členstvím v Babišově vládě ale Toman nespatřuje. Předseda strany mezitím nicméně už vyzval místní organizaci, aby jeho přihlášku vyřešila.

„Není to standardní a určitě by to rozhodnutí mělo padnout co nejdříve,“ říká Hamáček. „Pro mě je důležité, že Mirek Toman je sociálnědemokratickým ministrem, pracuje v dresu sociální demokracie a bojuje za značku sociální demokracie.“