Při pátrání po pohřešovaných pomáhá i neziskový spolek Czech SAR Team

„Na Třinecko jsme vyjeli hned po skončení cvičení, zhruba kolem půlnoci. Na místě jsme pátrali přes dvě hodiny, pána se nám bohužel nepodařilo najít. Práci nám ztěžoval velmi těžko přístupný terén a to, že byla noc,“ uvedl pro Českou televizi koordinátor SAR týmu Daniel Karták. Policisté našli muže ve spolupráci s hasiči druhý den ráno.

Všichni členové týmu mají minimálně základní kurz první pomoci, vyplatilo se jim to už několikrát nejen při hledání pohřešovaných. „Na začátku září jeden z našich členů při kondiční jízdě nečekaně zasahoval u dopravní nehody bez zranění, pouze se šokem řidiče. Zajistil přivolání složek IZS a postaral se o řidiče v šoku,“ doplnil Karták.

Do budoucna by se chtěli stát jednou ze složek Integrovaného záchranného systému (IZS). „Czech SAR team by se jistě mohl stát velmi platným členem složek IZS, které se na událostech tohoto typu podílejí,“ uvedl pro Českou televizi velitel vsetínských hasičů Bogdan Bocek, který se víkendového cvičení účastnil jako pozorovatel. Je ale podle něj nutné mít pevně daná pravidla, která se při takových zásazích dodržují, protože bývají organizačně velmi náročné.