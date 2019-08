Liberecká zoo dostala dvě zabavené bílé tygřice. Se slavným chovem chce ale skončit

Ačkoliv pochybení zjistili inspektoři už na jaře, museli s umístěním zvířat počkat. V České republice totiž stále chybí státní záchytné centrum, kam by takto odebrané šelmy mohly být umístěny do trvalé péče.

Tygřice byly zabaveny ve správním řízení. „Důvodem bylo neprokázání jejich zákonného původu a současně zákaz držení takovýchto exemplářů s neprokázaným původem. Po ukončení řízení připadly samice ze zákona do majetku ministerstva životního prostředí,“ uvedl ředitel inspekce Erik Geuss.

Ministerstvo životního prostředí kvůli rostoucímu počtu podobných případů začalo připravovat projekt centrálního státního záchranného centra, kde by mohly být zabavené šelmy umisťovány do dlouhodobé péče.

„Aktuálně jsme si zadali studii proveditelnosti, která by měla posoudit několik lokalit i ekonomiku případného centra. O jeho vybudování by pak měla rozhodnout vláda, a to na začátku příštího roku,“ uvedla Dominika Pospíšilová z ministerstva.

Zároveň úřad plánuje v dohledné době prostřednictvím Národního programu Životního prostředí finančně podpořit rozšíření kapacit již existujících záchranných center pro druhy podléhající mezinárodní úmluvě CITES, kam patří všechny velké šelmy.

Liberec chce s chovem skončit

Dvě tygřice byly proto dočasně umístěny do liberecké zahrady, která má s bílými tygry dlouholetou zkušenost. Šelmy se dokonce staly symbolem libereckého extraligového hokejového klubu. Přesto s chovem svého dřívějšího symbolu postupně končí.

„Jsme instituce, která se více než jiné zoologické zahrady cítí zodpovědná za následky chovu raritních forem, a i tento případ názorně ukazuje závažnou problematiku chovu bílých tygrů,“ upozorňuje mluvčí zoologické zahrady Barbara Tesařová.

„Hned první pohled na ně běžnému návštěvníkovi napoví, proč už bílé tygry do budoucna nechceme chovat,“ říká hlavní zoolog Luboš Melichar.

Tyto šelmy totiž nejsou živočišným druhem ani poddruhem. Všichni dnes chovaní bílí tygři ve skutečnosti vznikli křížením několika mezi sebou příbuzných zvířat. Často se tak u nich objevují genetické vady. Obě tříleté samice mají charakteristickou oční vadu.