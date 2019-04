Konec venčení i mazlení. Ministerstvo chce zpřísnit podmínky pro chov exotických zvířat

Podle ministerstva jsou největší problémy v neodborných zájmových chovech zvířat, která vyžadují zvláštní péči, jako jsou šelmy, jedovatí hadi, krokodýli a z ptáků například sovy nebo dravci. Pro jejich domácí chovatele se zpřísní i další podmínky. Vedle rozmnožování nebudou moci tato zvířata být ani přivážena do Česka ze zahraničí.

Chovatelé budou muset také absolvovat kurz zaměřený na péči o uvedené druhy zvířat a chov budou moci zahájit až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení chovu. K žádosti o jeho vydání budou muset doložit souhlas stavebního úřadu, že stavba je způsobilá pro chov.

Cirkusák: Ročně máme desítky kontrol

Zástupci cirkusů nicméně upozorňují, že už v současnosti rozhodně nejsou bez dozoru. „Do roku uděláme zhruba čtyřicet měst, kde hostujeme. V každém městě nám přijde kontrola. To jsou kontroly, které jsou dané. Mimo to nám chodí ještě mnoho neplánovaných kontrol a na udání,“ popsal syn principála Cirkusu Joo Patrik Joo.

Za speciální licenci s pětiletou platností by cirkus zaplatil deset tisíc korun. V případě, že by neplnil svoje povinnosti, mohl by o ni kdykoliv přijít. „Celkově je zákon určitý kompromis, ale je to na ochranu zvířat,“ okomentoval návrh Joo.

Názory neziskových organizací, které se do jednání o novele zapojily, se různí. Pro některé není řešením, jiní ji vidí jako začátek změny. „Novelu vnímáme velmi pozitivně, protože ji považujeme za jedno z prvotních systematických řešení, byť ne komplexních,“ sdělila tajemnice a právnička organizace Animal Eye Kamila Šrolerová.

„Licencování slouží jako jakýsi mezistupeň před tím, než se přikročí k úplnému zákazu. Tudíž nevidíme důvod, proč oddalovat nevyhnutelné,“ oponoval asistent kampaně Cirkus bez zvířat David Gardáš z organizace Svoboda zvířat. Podle této organizace by cirkusy měly skončit do tří let s kočováním a zajistit zvířatům podmínky, jako jsou v zoologických zahradách.

Na novele začal úřad pracovat poté, co celníci vloni na několika místech v České republice nalezli tělo usmrceného tygra a z něj vyrobené produkty určené pro černý trh. Na kauzu nelegálního porážení tygrů a obchodu s částmi jejich těl už loni ministerstvo životního prostředí reagovalo tím, že zakázalo komerční vývoz tygrů z ČR do zemí mimo EU. Před soudem se v kauze nyní zpovídají tři lidé, kterým hrozí trest do pěti let vězení.