Osm let vězení a vysoká pokuta. Za prodej padělaných obrazů padl trest, i když žalobce navrhl zproštění

Jaroslavu Fröhlichovi hrozí, že stráví za mřízemi osm let. Takový verdikt za prodej padělaných obrazů nad ním vyřkl Krajský soud v Praze, není však pravomocný. Součástí trestu je také patnáctimilionová pokuta. Vinni jsou podle prvoinstančního soudu i Fröhlichova manželka Eva, které hrozí šestileté vězení, a jeho kolega Martin Trokan – ten by měl strávit v cele sedm let. Státní zástupce přitom v závěrečné řeči navrhoval zproštění obžaloby.