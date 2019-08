Zemřel Vojmír Srdečný, poslední přeživší ze Sachsenhausenu

Ve věku 99 let zemřel Vojmír Srdečný, poslední přeživší z koncentračního tábora v Sachsenhausenu. Uvedla to předsedkyně Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých Zdeňka Valouchová. Do Sachsenhausenu byl Srdečný deportován po nacistické perzekuci vysokoškoláků roku 1939. Poslední rozloučení se bude konat v pátek ve 12:00 v Nové obřadní síni na pražských Olšanech.