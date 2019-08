V srpnu 68 přijeli okupanti, o rok později stáli Češi proti Čechům. Protesty před 50 lety režim rozstřílel

Zejména mladí občané se v srpnu 1969 rozhodli dát najevo, že okupace ze 21. srpna 1968 jim není lhostejná. Bylo jasné, že už dávno nejde o diskuse mezi reformními a nereformními komunisty. Lidé protestovali v ulicích, aby dali najevo, že se nesmířili s násilným obsazením země a že odmítají změny, které v ní nastolili politici kolaborující s okupantskou mocí. Ozbrojené pořádkové síly však manifestace brutálně napadly. Zasahující moc v Praze a Brně zastřelila nejméně pět mladých lidí.

Zásadní a bolestnou změnou oproti srpnu 1968 bylo to, že demonstrace nepotlačily okupantské sovětské jednotky. Čechy a Slováky rozháněli, tloukli a zabíjeli českoslovenští policisté, českoslovenští vojáci a českoslovenští milicionáři.

Ten druhý srpen

„Když se mluví o srpnu, tak já vždycky přidám ten druhý. Vždycky, protože to byly dva rozdílné mezníky. Řekněme, že v tom prvním srpnu 1968 nás armády pěti zemí, přesněji řečeno Sověti, srazili na zem. Ale teprve o rok později do nás začali bušit naši a národu pošramotili páteř. A to byl úplně jiný prožitek. Takže já 21. srpen 1969 ve svých textech označuji za začátek normalizace, protože od té doby bylo třeba opustit všechny naděje a lidé se začali zařizovat na to, že to tak už zůstane. Do té doby pořád ještě jakési naděje zbývaly. Tehdy to byl definitivní konec,“ uvažuje v pořadu Historie.cs historik a politik Petr Pithart.