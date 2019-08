Kůrovec ohrožuje i Krkonoše. Pomáhají dobrovolníci, výjimečně i chemie

Mezi nejpostiženější místa patří jižní svah Černé hory, Špičák nad Temným dolem, Dlouhý hřeben nebo Červená hora. „To jsou všechno oblasti, kde se naši lesníci snaží kůrovcovou gradaci brzdit. Zastavit ji pravděpodobně možné není,“ uvedl mluvčí Správy KRNAP Jakub Kašpar.

Například v lese u Horního Maršova, kde smrky kvůli kůrovci postupně usychají, se lesníci rozhodli další už nevysazovat. „Protože se nacházíme v nadmořské výšce, kam přirozeně patří bukový les s drobnou příměsí dalších druhů,“ vysvětlil Kašpar.

V boji s kůrovcem nepomáhá jenom těžká technika, ale také třeba dobrovolníci, kteří ze stromů odstraňují kůru. „Když se to oloupe, tak to, co tam je, tedy vajíčka, larvy, v podstatě zahynou,“ uvedl lesník ze Správy KRNAP Tomáš Valer.