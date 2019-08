Trest pro stavbyvedoucího za pád mostu ve Vilémově neplatí. Rozsudek zrušil odvolací soud

V případu bylo původně obžalováno celkem deset lidí. Mezi nimi i technický dozor, koordinátoři bezpečnosti práce a úřednice. Obviněni byli z obecného ohrožení z nedbalosti, za což jim podle obžaloby hrozilo vězení od tří do deseti let.

Státní zástupkyně požadovala pro šest z nich nepodmíněné tresty. Ostatním navrhla podmíněné tresty nebo zákaz činnosti. Prvoinstanční soud ale všechny kromě Spoura obžaloby zprostil.

Most starý devadesát let

Téměř devadesát let starý klenutý most ve Vilémově procházel rekonstrukcí při modernizaci silnice mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Kraj Vysočina zakázku za více než 200 milionů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl.

Inspektorát práce už firmám Strabag, Bögl & Krýsl a koordinátorce bezpečnosti práce Marii Hubkové rozdal pokuty v celkové výši 1,5 milionu korun. Podle inspektorátu nezajistili dostatečně bezpečnou koordinaci prací při opravách mostu. Společnost Bögl & Krýsl neuspěla se stížností proti 650 tisícové pokutě ani u Ústavního soudu.