Na církevní centrum pro oběti pohlavního zneužití se obrátilo už 50 lidí. Většina ze zvědavosti

„Žádná z obětí nechtěla pachatele jmenovat. Zatím se tak nestal případ, kdy by zneužitý označil konkrétního představitele,“ říká Daniel Chytil z odboru církevních dat a analýz České biskupské konference.

Za první tři měsíce fungování centra se na něj podle Chytila obrátilo asi padesát lidí, přímých obětí sexuálního zneužívání někým z církve z nich bylo pouze patnáct procent. „V jednom případě se na nás obrátil i člověk, který byl zneužitý někým mimo církev,“ doplňuje Chytil.

Mnohé dotazy centrum pouze testovaly

„Několik lidí, kteří nás kontaktovali, se chtělo pouze informovat, aniž by byli obětí zneužívání,“ říká Chytil. „Velká část dotazů si nás pak chtěla vyzkoušet. Tvrdili, že jsou oběti, a pak uvedli, že šlo jen o test,“ pokračuje.

Odborníci z centra podle Chytila u každého z dotazů nejprve zjišťují, co daný člověk potřebuje a jaký druh pomoci by pro něj byl nejvhodnější. „Následně mu případně poskytnou kontakt na psychologickou, terapeutickou či právní pomoc,“ vysvětluje Chytil. „Ve dvou případech máme zpětnou vazbu, že oběť navázala s psychology dlouhodobou spolupráci,“ dodává Chytil.

Pokud by došlo k tomu, že by oběť označila konkrétního pachatele z řad církevních představitelů, pak by podle Chytila pracovníci centra kontaktovali nadřízeného v příslušné diecéze či řádu a zahájili šetření.