Víkend přecpaných dálnic je tady. Na jihu Německa začínají prázdniny, všichni míří k moři

Bavorsko a Bádensko-Württembersko mají společně zhruba tolik obyvatel, kolik mají dohromady Česko, Rakousko a Slovensko. Víkend, kdy v obou německých zemích naráz začínají prázdniny, si proto z pohledu provozu na evropských dálnicích nezadá s počátkem července.

Nejlepší rada pro tento víkend zní: nevyjíždět na dlouhé cesty po Evropě. A když ano, tak se nepřiplést do cesty Bavorům, Frankům a Švábům dychtícím po slané vodě. „Autoklub ADAC mluví o tom, že nějakých 60 procent turistů pojede na jih – do Itálie, případně do Chorvatska,“ upozornil Petr Vomáčka z oddělení BESIP ministerstva dopravy.

O mnoho lépe nebude ani v opačném směru. Ke konci se chýlí prázdniny například v Berlíně a Braniborsku a podle německého autoklubu (ADAC) pojede domů z jihu Evropy také mnoho obyvatel skandinávských zemí. Navíc podle BESIPu pojedou napříč Evropou lidé na Velkou cenu Německa formule 1. Závod se jede v Hockenheimu, který leží mezi Heidelbergem a Karlsruhe. Například cesta ze Štýrského Hradce na závody zčásti kopíruje trasu návratu z Chorvatska do Prahy.