Domácí úkoly k prázdninám nepatří, radí rodičům psychologové. Děti by ale měly číst

přehrát video Měly by se děti učit o prázdninách?

„Děti mají prázdniny právě proto, ať mají od úkolů a školy volno. Rozhodně bych si je tím nenechal zkazit,“ řekl dětský psycholog Václav Mertin s tím, že oddech potřebují i rodiče. „Hlavně by ale děti měly být venku a získávat co nejvíce zážitků, aby je mohly sdílet s kamarády,“ doporučuje dětská psychiatrička Šárka Bínová jak rodičům, tak i pedagogům. Jako určitou výjimku vnímají psychologové čtení. „Děti dnes čtou špatně. Měly by číst každý den. Alespoň čtvrt hodiny denně, bez ohledu na to, jestli jsou prázdniny, nebo ne. Než to dokonale ovládnou, aby se pak mohly pomocí četby vzdělávat,“ podotkl Mertin. Přitom je důležité, aby děti četly, co je baví. „Nenutit je do něčeho takového, jako že musí přes prázdniny přečíst deset knih. Ať si děti čtou knížky, které chtějí a které je baví. Povinnou četbu budou mít zase deset měsíců ve škole,“ nastínila ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 Galina Jarolímková. To potvrzuje i psycholožka Karolina Diallo. Číst by podle ní měly hlavně mladší děti, rodiče by je ale neměli nutit. „Na prvním stupni určitě číst často. Ideálně maminka třeba čte pohádku a dítě nechá přečíst jen odstavec. Nebo když jdeme s dítětem do obchodu, tak aby přečetlo, jak se jmenují různé druhy jogurtů, jakou zmrzlinu zrovna dneska prodávají,“ doporučuje Diallo. Další výjimkou je během prázdnin podle Bínové procvičování angličtiny. „Něco jiného je jazyk, ten je na prázdniny vhodný, protože děti nejsou zatíženy jinými předměty. Mohou se více soustředit na to, zapamatovat si nové slovíčko a využít ho pak během prázdnin třeba na dovolené s rodiči,“ vysvětluje Bínová.

Slabší žáci by měli procvičovat učivo průběžně „Prázdniny jsou o odpočinku. Ovšem zahrnula bych výjimku pro slabší žáky. Jestliže dítě zaostává a rodič se s ním musí učit, doporučila bych, aby si s dítětem alespoň jednou týdně sedl a půl hodiny se učili,“ přiblížila Diallo. Slabší děti mohou podle psycholožky během roku za třídou zaostávat a to je může vyloučit z kolektivu. „Hned od září na to pak dohlížet, aby si ty děti nenechaly hned na začátku dát špatné známky, protože pak je ten půlrok jen o tom, zachraňovat špatnou známku – a to je špatně,“ doplnila Bínová. Nepoužívat výrazy jako „učit se“ O prázdninách by rodiče podle psycholožky Karoliny Diallo měli upravit slova a výrazy, které v souvislosti s učením používají. „Například místo ‚učit se' bych volila nějakou líbivější rétoriku. Když řeknete dítěti, že by se mělo učit, tak se v něm samozřejmě aktivují obranné mechanismy. Nízké motivaci pak budou odpovídat výsledky celé aktivity,“ upozornila. Podle psychologů by rodiče měli vymýšlet dětem o prázdninách zábavnější formu výuky. „Třeba zábavné procvičování matematiky, a zase je lepší se vyhnout tomu slůvku ‚matematika'. Děti by mohly třeba sčítat jablka, třešně, hrušky anebo dělit bonbony. Jde jen o to, přejmenovat tu výukovou činnost,“ řekla Diallo. „Stejně se dá třeba procvičit psaní tak, že napíšeme někomu dopis,“ doplnil Mertin.