Byla dřív slepice, nebo klec? Pro desítky tisíc slepic nic jiného v životě není, upozorňuje Petr Dobrý

Určitě. Většinu lidí přece zajímá, jak kvalitní potraviny jí. Na druhou stranu to není jenom o číslech. Je také potřeba vidět, co za těmi čísly je a jak každý chov vypadá.

Nejlepší je samozřejmě domácí chov, kde má slepice co nejpřirozenější podmínky. Zapomíná se, že slepice pochází z kura bankivského, což byl pták, který žil v Asii v lesích. Snesl dvanáct vajíček, na ty zasedl a to bylo celé. Žádných 350 vajíček za rok.

Může být lepší než horší. Halový chov, tam mají slepice alespoň možnost chodit, roztáhnout křídla a přirozeně se popelit. Mají pohyb. Používám přirovnání, že klecový chov je jako vězení, kde vězeň nemůže z cely. Halový chov je, že může na chodbu. Volný chov je, že může od rána do večera běhat na volno a večer se vrátí do vězení.

Obohacená klec – to zní velmi honosně. Ale asi každý ví, jak je velká slepice, a prostor pro jednu slepici je trochu větší než formát A4. To je klecový chov. A halový chov? Je třeba říct, že není chov jako chov. Jsou chovy lepší a jsou chovy horší.

Jeden dánský obchodní řetězec udělal reklamu, proč nebude prodávat klecová vajíčka. Svým zákazníkům to vysvětlil reklamami na telefonních budkách, kdy řekl: Chcete vědět, proč neprodáváme klecová vajíčka? Vezměte si svých devět kamarádů, vlezte si do telefonní budky a pobuďte tam jeden rok. Tak asi se cítí ta slepice.

Váš projekt funguje pět let. Jak to bylo na začátku? Prostě jste zvedl telefon, zavolal do velkochovu a řekl, já od vás odkoupím slepice, které by jinak šly na porážku?

Šel jsem do toho nepřipravený a úplně naivně. Všechno to děláme s kolegy po práci jako dobrovolníci. Ve své profesi se věnuji ochraně zvířat a mrzelo mě, že lidi řeší poraněnou poštolku, ale nikdo neřeší miliony ptáků v klecích. Takže jsem udělal web a rozhodl se, že nebudu proti nikomu bojovat.

Proti ničemu nebojuju, jenom upozorňuju na podmínky slepic a snažím se lidem vysvětlit, proč by to tak být nemělo. Říkal jsem si, velkochovy vlastně budou rády, když jim pak zavolám, že nějaké slípky vykoupíme a dáme jim druhou šanci, protože jsou ještě mladé – mají jenom rok.

Co vám řekli?

To bylo zajímavé. Je pravda, že jsem se zřejmě dovolal na vrátnice, ale bylo to obvykle ve stylu: „Vždyť my ty slepice taky prodáváme.“ Já říkám: „To je skvělé, že je neposíláte rovnou na jatka. A prodáte je všechny?“ „Skoro.“ A já říkám: „Kolik vám jich zbude?“ „Tak asi tak 50 tisíc.“ Takže jsem pochopil, že v tom ohromném systému nemá život jedné slepice vůbec žádnou cenu. To mně přišlo špatné.

Řádově kolika jste pomohli?

To se nedá říct. Jsme dobrovolníci, zmobilizujeme se několikrát za rok. Naložíme do dodávky slepičky, které už mají lidé zamluvené, a jedeme na trasy. Ale hlavně upozorňujeme lidi, že si mohou do velkochovů dojet a tam si je koupit. Takže sami jsme zachránili za pět let nějakých deset tisíc slepic. Jinak si myslím, že jsme o řád výš.