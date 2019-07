Prodloužený víkend: Lístky na vlaky mizí, dopravci budou posilovat některé spoje

Lidé, kteří si zatím nerezervovali jízdenku na čtvrtek a neděli, tedy nejexponovanější dny prodlouženého víkendu, už příliš času nemají. Téměř vyprodané jsou zejména spoje na trase z Prahy do Ostravy a dále do Košic. Volná místa ve vlacích Praha–Brno ještě zbývají, ale rychle mizí.

Leo Express beze změny

Naprosto odlišný postoj naopak zastávají u Leo Expressu, který má jen pět jednotek, takže nemá čím spoje posílit. „Neplánujeme navyšování kapacity spojů. Cestujícím doporučujeme, aby si jízdenky zakoupili s dostatečným předstihem. U našeho dopravce je to možné až půl roku dopředu,“ doporučil mluvčí dopravce Emil Sedlařík.

Letos připadá jeden ze dvou červencových svátečních dnů na sobotu, volno tedy bude od pátku do pondělí. Podobně jako silniční dopravu komplikují i tu železniční různé opravy, kvůli kterým vyhlásila Správa železniční dopravní cesty řadu výluk. Cestující vlakem nedojedou například z Prahy do Mladé Boleslavi, z Hradce Králové do Týniště nad Orlicí nebo ze Šternberka do Uničova.