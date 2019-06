Začátek prázdnin bude v Česku horký, pak přijdou silné bouřky, varují meteorologové

Vedro může znamenat velmi vysokou zátěž na lidský organismus, hrozí nebezpečí přehřátí a dehydratace. Lidé by měli dodržovat pitný režim a více pít zejména neslazené nealkoholické nápoje. Je vhodné také omezit tělesnou zátěž, odpoledne nepobývat na přímém slunci a nenechávat děti a zvířata v zaparkovaných autech. Meteorologové varují, že vlivem velkého tepla mohou být poškozeny například koleje, což může způsobit problémy v dopravě.

Na Moravě a ve Slezsku by v neděli mělo za slunečné oblohy být mezi 30 až 34 stupni. Odpoledne by se na západě mohla objevit oblačnost.

„Studená fronta přinese hodně oblačnosti, pravděpodobně i přeháňky a bouřky, které by mohly být ojediněle i velmi silné, tedy doprovázené nebezpečnými jevy,“ varovala Sochorová.

V prvním prázdninovém týdnu by pak měly být teploty kolísavé. „V pondělí vyvrcholí příliv teplého vzduchu, který ukončí studená fronta,“ dodala meteoroložka s tím, že v pondělí by se nejvyšší teploty měly přesunout na východní část republiky. Pak se však od západu objeví oblačnost.

V úterý by mohl doznívat na jihu a východě Česka déšt, postupně se ale bude obloha projasňovat a odpolední teploty by se měly pohybovat mezi 24 a 29 stupni Celsia. Ve středu by mělo panovat příjemné letní počasí s teplotami kolem 25 stupňů Celsia.

V pátek pak meteorologové už opět očekávají více oblačnosti, stejně tak v sobotu, kdy by se mohly ve větší míře vyskytnout i přeháňky.