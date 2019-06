Ministr Vojtěch nechce exposlance Pohanku za ředitele nemocnice. Vypisuje nové výběrové řízení

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nechal vypsat nové výběrové řízení na ředitele Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Výběrová komise sice navrhla do funkce jmenovat někdejšího poslance ČSSD Michala Pohanku, podle ministra by to ale bylo špatné rozhodnutí.