U Slaného odhalili pohřebiště sahající do pravěku, v hrobech se nacházely i zlaté ozdoby

Průzkum začal loni v srpnu a trval do letošního května. „Ačkoli jsme provedli pečlivé vyhodnocení všech starších nálezů z celé oblasti, na které navázaly povrchové sběry a geofyzikální průzkum ještě před samotným začátkem stavby, šlo o časově a co do kvantity a rozmanitosti nálezů náročný výzkum,“ uvedla Drahomíra Malyková z pražského Archeologického ústavu Akademie věd, která průzkum vedla.

Na jednom z úseků našli odborníci dosud nejrozsáhlejší pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry (období zhruba 2500 až 2200 př. n. l.) na území Čech. Těla zhruba padesátky mužů, žen i dětí byla uložena v hlubokých hrobech se stopami původní dřevěné konstrukce a s bohatou výbavou.