Fikce souhlasu v novém stavebním zákonu budí vášně. Nastavme reálné lhůty, žádá architekt Kasl

Nový stavební zákon má spojit stavební řízení do jednoho řízení o povolení stavby a všechny stavební úřady mají podléhat nově vzniklému Nejvyššímu stavebnímu úřadu. Zákon dále počítá s takzvanou fikcí souhlasu: pokud úřad nerozhodne ve stanoveném termínu, znamená to automatické ano.

Norma přináší i změny v postavení dotčených orgánů, místo závazného stanoviska půjde v některých případech jen o doporučení a některé agendy, například památkovou péči nebo ochranu přírody, bude řešit už jen stavební úřad. S novým zákonem by měla skončit praxe dodatečných povolení, stavební úřady mají nařizovat demolice černých staveb. Norma také předpokládá elektronizaci stavební agendy nebo změny v soudních přezkumech rozhodnutí.

Plnit lhůty

Fikce souhlasu je podle některých kritiků problematická, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) se za ni ale staví. „Není možné, aby občané vůči státu, když mají plnit povinnosti a zdrží se o jeden den, platili neskutečné pokuty. Ale když se stát zpozdí vůči občanům, tak se neděje nic. Kde to jsme? Jak je možné, že se nedodržují lhůty? Proto je ta fikce,“ vysvětlila ministryně v Otázkách Václava Moravce.

Pokud úředník nedodrží lhůty, bude to chápáno tak, že nemá námitky proti ochraně veřejných zájmů a vydá se souhlasné stanovisko. „Ale tím, že to bude v jedné linii pod Nejvyšším stavebním úřadem, tak se jeho nadřízenému okamžitě rozsvítí kontrolka, že bylo vydáno automatické povolení. A může okamžitě buď zjednat nápravu a samozřejmě odvolat se v moci úřední, nebo se pídit, co se tam děje. Jak to, že personálně nestíhají lhůty, a konečně se to bude někde řešit,“ tvrdí Dostálová.