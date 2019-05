Reportéři ČT: OKD si půjčilo 31 miliard, peníze skončily u majitelů včetně Bakaly

Po zkrachovalé OKD zbyly dluhy, o které se nyní vedou soudní spory. Nejvíc peněz – 10 miliard korun – chce od OKD zahraniční banka Citibank. OKD zaplatit odmítá a ve svých vyjádřeních pro soud tvrdí, že ne pokles cen uhlí, ale Zdeněk Bakala a jeho obchodní partneři právě ve spolupráci se Citibank spoluzavinili krach OKD. A to tím, že z důlní firmy vyvedli desítky miliard korun.

Mluvil k nim na univerzitě Dartmouth, kde v 80. letech po své emigraci z Československa sám studoval. Příležitostí, o které mladým Američanům vyprávěl, bylo ovládnutí české černouhelné firmy OKD. Byznys ale před třemi lety skončil krachem. Zdeněk Bakala a jeho obchodní partneři trvají na tom, že to způsobil pokles cen uhlí.

„Ze smlouvy neměla OKD žádný prospěch“

Zkrachovalá OKD, která se dnes jmenuje Správa pohledávek OKD, nedávno vložila do insolvenčního rejstříku dokument, který se zabývá právě příčinami krachu. „Počátečním článkem řetězu byla úvěrová smlouva z roku 2006 (…), ze které OKD neměla žádný skutečný majetkový prospěch (na rozdíl od členů skupiny Zdeňka Bakaly a členů skupiny Citibank),“ píše se ve vyjádření Správy pohledávek OKD z 22. března 2019 k žalobě Citibank.

Úvěrová smlouva ze 14. února 2006 dosud nebyla zveřejněna, ale Reportéři ČT ji získali. Vznikla brzy poté, co finančník Zdeněk Bakala a jeho partneři OKD ovládli. Je to smlouva o úvěru na 1,1 miliardy eur, což bylo v roce 2006 více než 31 miliard korun, které Citibank půjčila OKD.

„Působí to tak, že účelem úvěrové smlouvy nebyl rozvoj OKD, ale vyvedení peněz z OKD směrem k jejich majitelům. Míří to k tomu, že veškeré platby by měly jít majitelům akcií ve formě dividend, bez jakýchkoli omezení. Ten první odstavec je na tom podle mě nestandardní,“ říká ředitel Transparency International ČR David Ondráčka po přečtení dokumentu.