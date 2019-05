Politické spektrum před volbami do europarlamentu: PR, DSZ, BOS, SsČRNEZ, ESO, KoA, AltpČR

Klára Alžběta Samková (AltpČR) souhlasí s Bulířem, že EU nedělá nic a že nedávné posílení Frontexu je výsměchem Evropy. Bezpečnostní situace Unie je podle ní velmi intenzivně řešena, a to mnohými jinými subjekty než právě společenstvím. Zlepšení situace podle ní souvisí se stabilizací Libye, radostí ji naplňuje i poslední vývoj v Egyptě, který rovněž může přispět k zastavení migrační vlny. „EU by měla velmi intenzivně začít podporovat Libyi a Egypt ve směru stabilizace tamějších politických vlád. Měla by začít jednat i s Alžírskem,“ uvedla.

Německo nese velký podíl na současné situaci, přidává svůj názor i Pavel Poláček (KoA). „Migrace je řízená, to je záměrné. Cílem je zeslabit ekonomickou a politickou autoritu Evropy,“ dodává. Podle něj je potřeba jednak udělat pořádek na vnějších hranicích, ale také je potřeba pomoci státům v Africe. „Teď tam pomáhá Čína.“

Místo uprchlíků by nebezpečí viděl jinde Jaromír Štětina (ESO), a to v hybridní válce, kterou proti Unii vede Rusko. „Vyhlásilo informační válku a trollí fabriky, které to do Evropy pumpují, už mají výsledky – u nás to jsou třeba okamurovci,“ upozornil.

Náčelník generálního štábu ruské armády Valerij Gerasimov podle něj v roce 2014, kdy začala válka na Ukrajině, přišel s tezí, že dobře použité slovo je víc než raketové systémy a tanky. „Tím, kdo střílí z této zbraně, je Federální služba bezpečnosti Ruské federace, což není nic jiného než bývalé KGB,“ poznamenal. Řešení se podle Štětiny nalézá ve velkém náporu parlamentní diplomacie.

Josef Valihrach (SsČRNEZ) podotýká, že bezpečnost společenství představuje větší téma než jen migrace. „Mrzí mě ale, že nezaznělo zlepšení návratové politiky, lepší monitoring ilegálních migrantů přímo v EU a spolupráce států v tomto ohledu,“ řekl.

Jsou ale i jiné věci, jako třeba směrnice zpřísňující pravidla pro držení zbraní, dodává. „Diktát bezpečnostní politiky, co se týče zbraňové legislativy, by měl být spíš dialog,“ řekl. Česko podporované Maďarskem a Polskem se proti směrnici postavilo a obrátilo se i na soud EU. „Jsme sedmá nejbezpečnější země světa podle různých statistik. Od nás by se lecčemu mohli naučit ostatní,“ poznamenal Valihrach.

Jaroslav Bašta (BOS) pak tvrdí, že jestli existuje nějaký rizikový faktor, který může zapříčinit rozpad EU, je to právě migrační krize. „Tato krize vznikla proto, že byly použity dvojí standardy. Jestliže se podíváte na fungování Schengenu, velmi dobře například filtruje Číňany nebo další, kteří mají vízovou povinnost a přijíždějí jako turisté. Musejí vše předložit. V jednom okamžiku se ale řeklo, že každý, kdo násilně přejde bez papírů hranice, je vítán. Popřeli se tak všechny principy,“ upozornil. Kriticky zároveň vnímá postupy ve Středozemním moři.

Podle Bašty je potřeba mít nejprve politickou motivaci k zastavení migrace, ta ale zatím chybí. „Migrace momentálně není vnímána jako riziko a to je chyba,“ poznamenal.