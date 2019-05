Rozhovory s lídry kandidátek do evropských voleb: Andrea Bychlová (DSZ)

Soudě podle názvu vaší strany se dá předpokládat, že problematika ochrany zvířat a přírody bude hlavním tématem pro vaši stranu.

Přesně. Naše strana je odlišná od ostatních v tom, že nejdeme do Evropského parlamentu hájit zájmy lidí, ale zájmy zvířat.

Budete konkrétní v tom, co přesně byste chtěli prosadit?

Pokud bych měla vypíchnout nějaký bod našeho programu, tak kromě boje s klimatickými změnami – což si myslíme, že je nesmírně důležité, ale bohužel je to hodně opomíjeno, ve většině případů jsou to jenom psaná slova, která de facto se nedaří provést, a je to škoda.

Buďte konkrétní, co přesně byste chtěla prosadit v Evropském parlamentu? Jak lépe chránit zvířata nebo naši přírodu?

Tak zpátky ke zvířatům. Co se týká zvířat, určitě bychom uvítali harmonizaci předpisů. Domníváme se, že členské státy nemají vůbec šanci dosáhnout větších úspěchů. Legislativa je roztříštěná, nejednotná, bylo by lepší, kdyby se toho ujala Evropská unie.

Harmonizace jakých předpisů?

Ochrana zvířat. Všech dotýkajících se ochrany zvířat. To znamená, co spadá pod společnou zemědělskou politiku.

Takže chov zvířat, zrušit množírny, peníze na útulky – to soudím z vašeho programu, který jsem měla možnost si přečíst. Na to chcete v Evropském parlamentu cílit v případě svého úspěchu?

Přesně tak.

Jak si představujete své osobní zapojení?

Osobní zapojení vidím v prosazování těch zájmů. Jsem názoru, že je velmi důležité, když je tam politik aktivní, nechodí si to tam jenom odsedět. Máme už dojednanou spolupráci s jinými státy – se stejně zaměřenými politickými stranami – s tím, že pokud by se nám podařilo ve volbách uspět, tak bychom založili politickou frakci hájící práva zvířat.

Takže k žádné z existujících teď blízko nemáte?

Určitě ne.

Vaše strana se už jednou snažila v evropských volbách uspět. Pravda, je to už deset let, tedy v roce 2009. Tehdy jste získali 0,6 procenta. Jaké ambice máte tentokrát?

Určitě pět procent.

Co se týče evropské politiky, byli byste pro dřívější odchod Velké Británie z Evropské unie, tedy dříve, než je stanoveno současné datum na konci října. A případně za jakých okolností?

Myslím, že to není ani tak otázka kdy, ale spíše obsahu dohody, kterou se podaří vyjednat. Na jednu stranu se nedivím Velké Británii, že odchod neustále oddaluje, protože kdyby teď vystoupila, tak jediné, co to pro ni bude znamenat, že nebude mít hlasovací právo v institucích, ale přitom bude de facto stále členem. Což oni nechtějí.

Jak by dohoda měla podle vás vypadat?

Určitě by měla směřovat tak, aby byl odchod Velké Británie co nejpoklidnější.

Byli byste pro to, aby se v České republice konalo referendum pro vystoupení Česka z Evropské unie?

Referendum je projev demokracie, tak asi ano.

Jak by se měla podle vás řešit ochrana společných hranic Evropské unie? Máte představu?

Ochrana společných hranic by měla být hlavně řešena způsobem, že by se hlavní iniciativa nechala na Evropské unii s tím, že by se to dotýkalo hlavně států, kterých se to bezprostředně týká. Evropská unie by měla směřovat prostředky do těchto zemí a tam by měla vzniknout posílená obrana.

To se už teď děje. Nějaká změna oproti stávajícímu stavu?

Asi ne.

Co se týče světové politiky a protiruských sankcí, měly by se podle vás prodloužit? A z jakého důvodu?

Myslím, že už ne, už to stačilo.

Co by podle Demokratické strany zelených mělo obsahovat strategické partnerství Evropské unie a Číny?

Nedovedu si s ohledem na naši problematiku představit jakékoli partnerství s Čínou. Ale jsem si vědoma, že sem Čína dováží nejvíce zboží, je to náš významný partner.

Takže byste o té problematice ještě přemýšleli déle. Jste spokojeni s tím, jak se Evropská unie postavila k problematice dvojí kvality potravin – téma, které se v poslední době často řeší?

Ne, myslím si, že tento problém krásně ukázal, že i když se česká strana sjednotí, tak v Evropské unii nemá moc vlivu.

Jste pro rozšiřování Evropské unie o další státy, například o Ukrajinu nebo o Turecko?

Proč ne?

Dostanu se k vašemu programu: Vy v něm říkáte, že žádáte podporu útulků pro psy, koně i ostatní živočichy. Zajímá mě, jak konkrétně si to představujete, odkud chcete vzít peníze…

Já se omlouvám, program máme jiný.

Jiný než na vašich webových stránkách?

Tam už máme jiný.

To cituji z programu, který máte na webových stránkách. Tak to prosím upřesněte, pokud je to jinak.

To jsou prioritní body Demokratické strany zelených, které ale nejsou do eurovoleb. Když se podíváte na ta tématu, tak si nedovedu představit, jak by se to aplikovalo, jak by se to provádělo. Nemáme tam podporu domácích útulků, i když si myslím, že by z prostředků Evropské unie měla na tuto problematiku směřovat nějaká část. Ale tohle jsou cíle národní.

Co se týče problematiky zvířat do voleb do Evropského parlamentu, vypíchněte alespoň jeden bod. Můžete nám prosím představit konkrétní řešení dané oblasti?

Bude to harmonizace legislativy, jak už jsem říkala, v rámci ní sjednocení terminologie, neboť ani v České republice není terminologie dána. Myslíme si, že by byla škoda neupravit to vcelku na úrovni EU s tím, že jakmile budou definovány skutkové podstaty trestných činů, tak bude mnohem jednodušší dál navázat v postupu.