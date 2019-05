Nemůžeme se spoléhat na to, že nám pomůže operátor na telefonu, první pomoc si musíme vyzkoušet

„Každý, kdo má řidičák, by měl umět i první pomoc. Ale není to tak,“ říká vedoucí školicího střediska WorkMed Martin Smolík. Podobně to vidí i zakladatel centra první pomoci PrPom Ondřej Koudela. „U autoškol provádíme průzkum a výsledky jsou alarmující. Podle výzkumu nadpoloviční většina nedodržuje povinnosti vyplývající ze zákona. A to nemluvím o kvalitě, tu ale vyhláška radši neřeší vůbec.“

Kvalitu výuky první pomoci organizace PrPom zkoumala u více než 550 řidičů, kteří se zúčastnili řidičských kurzů v posledních pěti letech. Ze zákona by autoškoly měly vyučovat 2 hodiny teoretického a 4 hodiny praktického nácviku. Podle Koudely jsou nejhorší výsledky právě u praktické zkoušky první pomoci. Ta je buď nedostatečná nebo chybí úplně.

S kritikou nesouhlasí předseda Asociace autoškol ČR Ondřej Horázný. Podle něj autoškola ani nemůže fungovat, pokud nemá na výuku první pomoci kvalifikovaného lektora. Sám ale přiznává, že kontrola této výuky není ideální. „Dozor ze strany státu probíhá, byť jenom papírově,“ uvedl Horázný.

Chybují i základní a střední školy

Kritika ze strany lektorů se snáší i na školy. „Ve školách je to neštěstí, které se jmenuje Rámcové vzdělávací programy. Jsou výborně napsané, ale školy je často nedokážou naplnit. Nepovedla se implementace, je to moc náročné a vyžaduje to složité zásahy do osnov,“ popisuje problém Koudela.

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) uvádí, že úrazová prevence je začleněna především v oblastech, kde hrozí zranění, a to například u tělesné výchovy nebo při manipulaci s nebezpečnými látkami. První pomoc je tak začleněna napříč jednotlivými předměty. „Učitelé by měli před každou novou činností, u které je riziko poranění, předat informace o daném nebezpečí a o preventivních způsobech chování,“ řekl Jan Tupý, garant problematiky zdraví a bezpečí v NÚV.