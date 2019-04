Kauza OKD: Odvolací soud potvrdil zprošťující rozsudky u znalce Douchy i dalších dvou obžalovaných

Výběr informací k privatizaci důlní společnosti OKD

- Část akcií OKD byla na začátku 90. let prodána v kuponové privatizaci, hlavním majitelem ale zůstal stát, akcie držely i obce a města. V následujících letech získala rozhodující vliv firma Prosper Trading, jež odkoupila obecní podíly a v létě 1997 pak odkoupila akcie OKD od státem založeného Restitučního investičního fondu. Podle vyjádření někdejšího poslance ČSSD Josefa Hojdara to byl rozhodující moment, kdy podíl státu v těžební společnosti klesl pod 50 procent.

- Později se většinovým vlastníkem stal Karbon Invest (KI) Viktora Koláčka a Petra Otavy. Do firmy vstoupil v druhé polovině roku 1998, nedlouho po vzniku menšinové vlády Miloše Zemana (tehdy ČSSD). V roce 2003 začala vláda Vladimíra Špidly (ČSSD) jednat s KI o prodeji zbylých 46 procent akcií. Původně dohodnutou cenu 2,25 miliardy korun ale v květnu 2004 neschválil antimonopolní úřad.

- V září 2004 vláda Stanislava Grose, ve které byl ministrem financí bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), schválila prodej menšinového státního podílu skupině KI za 4,1 miliardy korun (podle státního zástupce byla však tehdejší cena nejméně 9,8 miliardy korun). Většinovým vlastníkem se ale ještě v listopadu 2004 stala investiční skupina RPG Industries, vedená podnikatelem Zdeňkem Bakalou, jehož firma Charles Capital se podle médií podílela i na předchozích krocích majitelů KI (tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun).

- Později se majitelem OKD stala v Nizozemsku registrovaná firma New World Resources (NWR), kterou od února 2016 ovládají tři britské investiční společnosti. Předloni se pak samotná firma OKD dostala do insolvence a soud ji poslal do úpadku. V srpnu 2017 věřitelé OKD schválili plán reorganizace, který počítal s tím, že doly a provozní majetek budou vloženy do nové společnosti OKD Nástupnická, v níž 100 procent akcií měla získat státem vlastněná společnost Prisko. Ta akcie OKD převzala letos začátkem dubna.

- Součástí privatizovaného majetku OKD bylo i 43 000 bytů, spravovaných společností RPG Byty. Ta je získala od mateřské RPG Industries, jež byty koupila od společnosti KI spolu s OKD. RPG Industries se údajně zavázala, že v případě prodeje bytů je nabídne přednostně nájemníkům za netržních podmínek. To se ale nestalo. Společnost byty sice neprodávala, zato v roce 2015 změnila majitele celá firma. Za nové majitele vystupuje mezinárodní Round Hill Capital, která sídlí v Londýně. Nyní se majitel bytů jmenuje Residomo.

- V trestní kauze, kterou projednával soud, čelil obžalobě znalec Rudolf Doucha, který před lety vypracoval posudek ohledně ceny státního podílu, a dále dva bývalí místopředsedové Fondu národního majetku Pavel Kuta a Jan Škurek, kteří měli privatizaci na starosti. Vinu popírají i s argumentem, že fond byl pouhým administrátorem privatizace a odpovědnost za cenu prodávaného podílu nesla ministerstva financí a průmyslu. Státní zástupce pro Douchu, Kutu a Škurka navrhl podmínku, všichni tři měli společně nahradit vzniklou škodu 5,7 miliardy korun. V květnu 2018 všechny tři obžalované soud zprostil viny.

- Loni v září v kauze privatizace OKD vypovídal i bývalý premiér Sobotka. Řekl, že kvůli prodeji firmy by měl být před soudem ten, kdo rozhodl o tom, že stát v důlní společnosti přišel o majoritní většinu. Souzeni by podle něj měli být i lidé, kteří z firmy po roce 2004 vytahali obrovské peníze. Privatizaci OKD Sobotka hájil také například tím, že firma se prodala za nejvyšší nabízenou cenu.

- Kvůli svému působení v OKD se již v minulosti ocitli před soudem také Koláček, Otava a místopředseda představenstva dolů Jan Przybyla. Podle obžaloby opatřovali na základě obchodních a mandátních smluv výhody své firmě KI, a to na úkor OKD a Českomoravských dolů. Soud však v červnu 2009 všechny tři obžalované zprostil viny.

- Privatizaci OKD vyšetřovala v minulosti i Evropská komise kvůli podezření, že prodejní cena byla příliš nízká a stát možná poskytl nedovolenou podporu firmě KI. „Evropská komise v roce 2011 konstatovala, že nedošlo k nedovolené veřejné podpoře,“ řekl k tomu v roce 2015 Sobotka. Privatizaci OKD od roku 2018 nově řeší i sněmovní vyšetřovací komise.