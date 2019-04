Policisté prozradili, kde budou měřit rychlost. Přesto ji překročil každý třetí

„Bylo pro nás překvapením, že přestože tato místa byla známá, že jsme o akci mluvili, počet přestupků byl vysoký,“ zdůraznil Lerch. Kde se bude měřit, rozhodli policisté na základě ankety, ve které riziková místa navrhovali a hlasovali o nich lidé. „Potvrdilo se, že v těchto lokalitách řidiči jezdí rychleji. Byly to lokality zejména v blízkosti rizikových objektů,“ poznamenal šéf dopravní policie.

Od začátku dubna se zatím skví v policejní statistice příznivá nula v kolonce úmrtí. Není to ale tím, že by řidiči jezdili pomaleji. Rychlost ve středu ve velkém překračovali, i když věděli, kde ji policisté během akce Speed Marathon měřili.

Rizika pozdních Velikonoc

Jak Tomáš Lerch podotkl, dopravněbezpečnostní akce tím pro letošek neskončily. Policisté by měli ve velkém vyrazit na silnice opět o Velikonocích. Ty budou o to rizikovější, že letos připadají na poměrně pozdní termín. „Čím déle v kalendářním roce vycházejí, tím bývají rizikovější. To znamená, že bývá zpravidla teplé počasí, je velký pohyb nemotorizovaných zranitelných účastníků,“ zdůraznil Lerch.

V letošním prvním čtvrtletí se situace na silnicích meziročně zhoršila, a to již podruhé v řadě. Způsobil to zejména březen, kdy při dopravních nehodách podle předběžné statistiky zahynulo 35 lidí, což bylo o sedm více než loni v březnu. Od počátku roku pak měly nehody 89 obětí, o jednu více než loni v prvním čtvrtletí.

Již loni se přitom situace oproti roku 2017 zhoršovala. Za nejčastější příčinu smrtelných nehod označuje policie dlouhodobě nepřiměřenou rychlost, loni ji stanovili jako příčinu 41 procent všech tragických havárií před nesprávným způsobem jízdy.